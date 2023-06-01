تعديل الاسم التجاري لـ”ساب” إلى البنك السعودي الأول

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أعلن البنك السعودي البريطاني – “ساب” عن موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية، على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة ليصبح البنك السعودي الأول بدلاً من البنك السعودي البريطاني.
وأوضح البنك في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، فإن المساهمون وافقوا على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال)، والمادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار وطرح أدوات الدين).
وكان البنك قد أعلن عن عزمه إطلاق هويته الجديدة من خلال علامته التجارية الجديدة بمسمى (الأول – SAB). وتغيير اسمه التجاري من “البنك السعودي البريطاني” إلى “البنك السعودي الأول”.
وأوضح أن التعديل المقترح للاسم التجاري يخضع للحصول على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية. وسيتم الإعلان عن أي تطور فيما يتعلق بذلك في حينه.