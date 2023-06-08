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دخان حرائق كندا يؤثر على حركة الملاحة

تعليق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
تعليق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن دخان حرائق كندا سيواصل التأثير على حركة الملاحة. وأضافت أنها قامت بتعليق رحلات جوية متجهة إلى مطار نيويورك.

دخان ضبابي

وغطى دخان ضبابي ناجم عن حرائق الغابات التي تجتاح كندا نيويورك ما دفع مدن على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء والآلاف إلى إخلاء منازلهم في كندا.

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وتسبّبت الحرائق المدمرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم، وأحرقت نحو 3.8 ملايين هكتار من الأراضي في كندا حيث وصف رئيس الوزراء جاستين ترودو موسم حرائق الغابات هذا بأنه الأسوأ على الإطلاق.

تحذير 100 مليون شخص

من جهتها، قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن أكثر من 100 مليون شخص في كل أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة وغربا وصولًا إلى شيكاغو وجنوبا إلى أتلانتا، تلقوا تحذيرات من التلوث بعد وصول دخان الحرائق من كندا.

وغطت سحب من الدخان ناطحات السحاب الشهيرة في نيويورك وأدت إلى تأخير رحلات جوية وتأجيل أحداث رياضية.

تعليق الأنشطة الخارجية

وقالت نيشا سوايتيانون وهي سائحة من تايلاند في مدينة نيويورك “الرائحة تشبه رائحة الشواء”.

وطلب رئيس البلدية إريك آدامس من سكان نيويورك الحد من النشاطات الخارجية قائلا “هذا ليس يومًا للتدرّب لسباق ماراتون”.

وعلّقت كل النشاطات الخارجية في المدارس العامة في مدينة نيويورك حيث غلف الضباب الدخاني تمثال الحرية وسماء مانهاتن.

الرحلات الجوية

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها خفضت الرحلات الجوية من مطارات المدينة وإليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية.

وكتب الرئيس الأمربكي جو بايدن عبر “تويتر”، أنه تم إرسال أكثر من 600 إطفائي بالإضافة إلى أفراد آخرين ومعدات إلى كندا للمساعدة في السيطرة على الحرائق.

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