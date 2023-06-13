تعيين أحمد نواف الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

أفادت بذلك قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، قبل قليل.