تعيين أحمد نواف الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.
أفادت بذلك قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، قبل قليل.