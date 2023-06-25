تفاصيل الأوامر الملكية .. إعفاء نائب أمير الشمالية وتعيين نائب لوزير الدفاع

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عددًا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاءات وتعيينات أبرزها إعفاء نائب أمير منطقة الحدود الشمالية وتعيين نائب لوزير الدفاع.

نائب وزير الدفاع

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا كريمًا ينص على أن يعفى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، كما أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا يتضمن تعيين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

تعيينات بالمرتبة الممتازة

كما تضمنت الأوامر الملكية الأخرى النص على ما يلي: