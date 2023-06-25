Icon

الملك سلمان يأمر باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم Icon الدعم السريع تسيطر على مقر الاحتياطي المركزي بالخرطوم Icon رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس Icon السديس يوجه بتوسيع دائرة مبادرة حفاوة بالمشاعر المقدسة Icon اجتماع مرتقب بين جيسوس ومسؤولي الاتحاد السعودي Icon تفاصيل الأوامر الملكية .. إعفاء نائب أمير الشمالية وتعيين نائب لوزير الدفاع Icon أمر ملكي: تعيين هشام آل الشيخ نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان Icon الهلال يستهدف ضم مهدي طارمي Icon طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة Icon أمر ملكي: تعيين عالي الزهراني محافظًا للهيئة العليا للأمن الصناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
العبدالكريم مستشارًا بالديوان الملكي والعلولا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

تفاصيل الأوامر الملكية .. إعفاء نائب أمير الشمالية وتعيين نائب لوزير الدفاع

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
تفاصيل الأوامر الملكية .. إعفاء نائب أمير الشمالية وتعيين نائب لوزير الدفاع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عددًا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاءات وتعيينات أبرزها إعفاء نائب أمير منطقة الحدود الشمالية وتعيين نائب لوزير الدفاع.

نائب وزير الدفاع

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا كريمًا ينص على أن يعفى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، كما أصدر أمرًا ملكيًا كريمًا يتضمن تعيين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

قد يهمّك أيضاً
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

النصر يفكر في ضم وصيف دوري أبطال أوروبا

النصر يفكر في ضم وصيف دوري أبطال أوروبا

تعيينات بالمرتبة الممتازة

كما تضمنت الأوامر الملكية الأخرى النص على ما يلي:

  • تعيين الأستاذ نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة
  • تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
  • تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
  • تعيين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدًا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.
  • تعيين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظًا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع
العالم

أزمة النزوح في السودان تتفاقم بسبب الصراع

العالم
مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد لهواتف آيفون
آخر الاخبار

مزايا ثورية في تحديث iOS 17 الجديد...

آخر الاخبار
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج
الرياضة

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

الرياضة
تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات
السعودية اليوم

تعليم النماص يقيم معرضًا توعويًا بأضرار المخدرات

السعودية اليوم
رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
الرياضة

رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الرياضة
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

حصاد اليوم