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على مساحة 6 ملايين متر مربع

تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، تفاصيل تصميم معرض الرياض إكسبو 2030 الواقع شمال الرياض على مساحة 6 ملايين متر مربع.

وأظهر الفيديو، جمال تصميم معرض إكسبو 2030 في الرياض، وذلك خلال عرضه ملف “الرياض إكسبو 2030” أمام المكتب الدولي للمعارض.

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معرض إكسبو 2030

يذكر أن السعودية قد أقامت معرض إكسبو 2030 في العاصمة الفرنسية باريس حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض – المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي – وذلك بتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

دعم التحول الوطني

ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.
يُشار إلى أن هذا الحفل يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة “معرض الرياض إكسبو 2030″، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م، في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة – حفظها الله – وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.

 

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