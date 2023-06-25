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خلال فترة الانتقالات الصيفية

تفاصيل عرض الهلال لضم نجم باريس سان جيرمان

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
تفاصيل عرض الهلال لضم نجم باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير أن نادي الهلال حدد عرضه براتب مغرٍ للاعب الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشير التقارير إلى أن أزرق الرياض سيحاول إقناع ماركو فيراتي بالقدوم للنادي العاصمي مقابل راتب سنوي قدره 30 مليون يورو.

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رد فعل نجم باريس تجاه عرض الهلال

ويفكر فيراتي صاحب الـ30 عامًا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان مقلدًا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

فيراتي

وكان أزرق الرياض نجح في التعاقد مع اللاعب البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي حتى عام 2026، كما يسعى الأزرق لحسم التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

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