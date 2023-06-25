تفاصيل عرض الهلال لضم نجم باريس سان جيرمان

كشفت تقارير أن نادي الهلال حدد عرضه براتب مغرٍ للاعب الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتشير التقارير إلى أن أزرق الرياض سيحاول إقناع ماركو فيراتي بالقدوم للنادي العاصمي مقابل راتب سنوي قدره 30 مليون يورو.

رد فعل نجم باريس تجاه عرض الهلال

ويفكر فيراتي صاحب الـ30 عامًا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان مقلدًا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان أزرق الرياض نجح في التعاقد مع اللاعب البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي حتى عام 2026، كما يسعى الأزرق لحسم التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.