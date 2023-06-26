تقارير عالمية تشيد بموسم حج استثنائي لاستقباله مليوني حاج

تتضافر الجهود في المملكة العربية السعودية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتأدية أعظم شعائر الإسلام في موسم حج 2023، فيما أشادت تقارير الصحافة العالمية باستضافة السعودية لأكثر من مليوني شخص مع بدء موسم الحج.

مشهد مهيب حول الكعبة

ووصفت “فرانس 24” المشهد المهيب حول الكعبة المشرفة التي تشهد طواف الحجاج في دوائر مهيبة، اليوم الأحد، مع بدء أكبر موسم للحج منذ سنوات.

وأثنى الموقع الفرنسي، على الإجراءات التنظيمية التي أجرتها السعودية من أجل استقبال أكثر من مليوني حاج من 160 دولة حول العالم، حيث وصل بالفعل 1.6 مليون أجنبي، بحلول الجمعة الماضية.

مشاعر الحجاج الرائعة

ونقلت “فرانس 24” عن عبدالعظيم، حاج مصري يبلغ من العمر 65 عامًا، قوله: “أعيش أجمل أيام حياتي وأنا أؤدي فريضة الحج”. وأضاف: “لقد تحقق الحلم”.

وقال الطالب الإندونيسي يوسف برهان، البالغ من العمر 25 عامًا: “لا أستطيع أن أصف مشاعري، هذه نعمة عظيمة. لم أتخيل أنني سأؤدي فريضة الحج هذا العام”.

الانتقال إلى منى

وسيبدأ الحجاج مساء اليوم الأحد في الانتقال إلى منى، التي تقع على بعد حوالي سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، على أن تبدأ أعظم شعائر الحج يوم الثلاثاء المقبل عقب صعود الحجاج على جبل عرفات.

وأشاد تقرير الصحيفة الفرنسية بتنظيم الحج في عام 2023، حيث يصلي الآلاف في تنظيم رائع، كما انتشرت سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وسيارات الإطفاء أيضًا في منطقة الحرم المكي.

جهود رجال الأمن

قام رجال الشرطة في مدينة مكة المكرمة، بالوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة، للعمل على تأمين عملية الحج هذا العام. فيما قام آخرون بتلطيف الأجواء الحارة عبر رش المياه على الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وداخل المسجد الحرام، وقف آلاف المسعفين على أهبة الاستعداد. فيما أعلنت السلطات السعودية أن أكثر من 32 ألف عامل إسعاف سيكونون في خدمة حجاج بيت الله الحرام للمساعدة للتخفيف على الحجاج من أشعة الشمس الحارقة.

الترحيب بضيوف الرحمن

من جهتها، أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، فيلمًا سينمائيًّا ترحيبيًّا بضيوف الرحمن، تزامنًا مع قُرب توجه الحجاج للمشاعر المقدسة استعدادًا لأداء مناسك الحج.

وافتتح وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، الفيلم الترحيبي بترديد تلبية الحج، ثم قال: “بعد أيام قليلة سيصدح بتلك التلبية العظيمة ملايين المسلمين من كل أقطار العالم”، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية– حكومة وشعبًا– تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة، وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من مليونَي حاج، قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم.