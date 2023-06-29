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ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة

توزيع 100 ألف مظلة وسجادة على ضيوف الرحمن بمشعر منى

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
توزيع 100 ألف مظلة وسجادة على ضيوف الرحمن بمشعر منى
المواطن - واس

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 100 ألف مظلة وسجادة صلاة على ضيوف الرحمن في مشعر منى ضمن حملتها “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، وذلك تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

تقديم أرقى الخدمات

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الحملة جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرة تأتي تعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام ، حيث قدمت وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل جميع الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

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