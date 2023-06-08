توضيح من الإسكان بشأن أحقية الأعزب في الدعم

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كشف سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وضع الأعزب في الحصول على دعم الإسكان.
جاء ذلك خلال رده على أحد مستمعي برنامج “الثانية مع داود”، المذاع على “MBCFM”، والذي وجه سؤالًا بالقول: “هل الأعزب مؤهل للحصول على دعم الإسكان؟”.
ورد السويلم قائلًا إن “التنظيمات الموجودة اليوم في سوق الإسكان ممكّنة لأي فرد الحصول على المسكن بشكل أسهل من السابق، من خلال حلول تمويلية ميسرة”.
وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء أكدت على موضوع الأسرة، أما العزاب فبكل تأكيد يتم مرعاتهم وذلك في جوانب أخرى تتعلق بتنظيم السوق بصورة عامة، وتعزيز المعروض من خلال طرح مشاريع، وتحفيز المطورين العقاريين.
مستمع: هل الأعزب مؤهل للحصول على دعم الإسكان؟
سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يُجيب@saudimomrah @saif_alswailem #الثانية_مع_داود@alshiriandawood #MBCFM
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— #MBCFM (@mbc_fm) June 8, 2023