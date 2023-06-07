توقعات بهبوب عواصف غبارية على السعودية نهاية الأسبوع

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أوضح طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أن المُرتفع الجوي شبه المداري من المُتوقع أن يسيطر على أغلب أنحاء المملكة يوم الخميس، حيث يستقر الطقس في مُعظم المناطق، وتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة بوجه عام.
ولفت طقس العرب، إلى أنه من المُنتظر أن تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط وبلاد الشام عطلة نهاية الأسبوع بمنخفض جوي خماسيني، وهو منخفض حراري ينشط في فصل الربيع وغير مُعتاد قدومه إلى المنطقة في هذا الوقت من العام! ويؤدي إلى فرص هطول بعض الأمطار شمال غرب المملكة تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا، وقد يصحبها نشاط في سرعة الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.
وبناءً على ما سبق، يتوقع طقس العرب أن تتكاثر بعض السحب الركامية الممطرة يوم الجمعة على مُرتفعات شرق جازان وعسير، كما تتدفق السحب على ارتفاعات مُختلفة شمال غرب المملكة يُرافقها هطول أمطار مُتفرقة، وتنشط الرياح مع مُرور السحب الرعدية وتؤدي لحدوث موجات غبارية في بعض المناطق الشمالية الغربية.
وتستمر هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة شمال غرب المملكة يوم السبت، إذ تكون الفرصة مُهيأة لهطول الأمطار على أجزاء من غرب الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد يرافقها حدوث الرعد أحيانًا، كما يتجدد نشاط الرياح الشمالية الغربية على ذات المناطق وتعمل على إثارة الأتربة والغبار، ورُبما بعض العواصف الغبارية.