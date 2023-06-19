توقيع 24 اتفاقية في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي

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شهد منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، صباح اليوم الاثنين، توقيع 24 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية في شتى ومختلف المجالات.
وانطلقت صباح اليوم، فعاليات المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في العاصمة الفرنسية باريس.
ويهدف المنتدى لمناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على التقدم الذي تحرزه الدولتان في خطط التنمية الاقتصادية، حيث ستعرض وزارة الاستثمار السعودية منصتها “استثمر في السعودية” وستقدّم الفرص المتاحة للمستثمرين الفرنسيين في المملكة.
ويعقد المنتدى بالتزامن مع حفل استقبال رسمي لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، وهي الهيئة المنظمة لمعارض إكسبو الدولية، للتعريف بعرض الرياض المقدم لاستضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار “معًا نستشرف المستقبل”، وإظهار استعداد الرياض لاستضافة هذا الحدث المهم، والفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تؤكد جاهزية المملكة لاحتضان المعارض والأحداث العالمية مثل إكسبو 2030
فيديو | العلاقات السعودية الفرنسية في مجال الاستثمار وخلق الفرص #المنتدى_السعودي_الفرنسي#الإخبارية pic.twitter.com/vBSjXFFq7c
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 19, 2023