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بينهم ثلاث نساء، لمهاجرين من إفريقيا

تونس تنتشل 8 جثث غارقة قبالة سواحلها

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
تونس تنتشل 8 جثث غارقة قبالة سواحلها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن وحدات الحرس البحري التونسي انتشلت ثماني جثث، بينهم ثلاث نساء، لمهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بسواحل ولاية المنستير جنوب شرق العاصمة التونسية.

بينهم رضيع فقد أمه

وأفاد متحدث باسم محاكم المنستير وولاية المهدية المجاورة، فريد جحا، اليوم، بأن 29 شخصًا بينهم رضيع فقد أمه، جرى إنقاذهم بعد انقلاب المركب في البحر.

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من المعروف أن القارب انطلق من سواحل منطقة طبلبة قبل أن يغرق على بعد نحو 30 ميلًا، وفق المصدر نفسه.

وتابع جحا، لإذاعة جوهرة الخاصة، أن وحدات الحرس البحري انتشلت ثلاث جثث لنساء، فيما لفظ البحر بقية الجثث إلى ميناء صيادة بالولاية.

إيواء الرضيع

وأردفت أن السلطات ستتولى إيواء الرضيع الذي فقد أمه بأحد مراكز إيواء الأطفال إلى حين العثور على أفراد من عائلته عبر الاتصال بالسفارات المعنية.

وتشهد تونس تدفقًا قياسيًّا للمهاجرين عبر سواحلها هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

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