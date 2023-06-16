ثعبان في المرحاض يصيب استرالي بالصدمة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل استرالي أصيب بالصدمة والرعب الشديد في مرحاض منزله بولاية كوينزلاند، عندما اكتشف ثعبانًا ضخمًا فوق باب حوض الاستحمام.

ثعبان كبير

ووفقا لوسائل إعلام محلية، كشف أنتوني جاكسون من شركة “هدسون سنيك كاتشينغ” أنه تم استدعاؤه إلى المنزل صباح الأربعاء من قبل أحد السكان الذي أبلغ عن رؤية ثعبان كبير في حمامه.

ونشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورا على “فيسبوك”، تُظهر ثعبانًا مرقطا فوق إطار باب الحمام.

وتمكن جاكسون من وضع الثعبان في كيس لنقله بأمان إلى البرية.