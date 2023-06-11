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تطبيق نظام الفصول الثلاثة

جامعة الإمام محمد بن سعود تعتمد التقويم الدراسي لعام 1445

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
جامعة الإمام محمد بن سعود تعتمد التقويم الدراسي لعام 1445
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، اعتماد 3 فصول دراسية خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

ونشرت الجامعة عبر حسابها بموقع “تويتر”، التقويم الدراسي بنظام الفصول الثلاثة للعام الجامعي 1445 هـ.

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التحويل وتسجيل المقررات

وقالت الجامعة إن التحويل بين الكليات والأقسام وإعادة القيد للمنتظمين غير المستجدين (عبر الخدمات الذاتية) سيبدأ يوم 12/1/1445 وينتهي 17/1/1445.

ويتم تسجيل المقررات في الفصل الدراسي الأول (عبر الخدمات الذاتية) خلال الفترة من 23/1 حتى 27/1/1445.

 

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