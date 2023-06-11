جامعة الإمام محمد بن سعود تعتمد التقويم الدراسي لعام 1445

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، اعتماد 3 فصول دراسية خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

ونشرت الجامعة عبر حسابها بموقع “تويتر”، التقويم الدراسي بنظام الفصول الثلاثة للعام الجامعي 1445 هـ.

التحويل وتسجيل المقررات

وقالت الجامعة إن التحويل بين الكليات والأقسام وإعادة القيد للمنتظمين غير المستجدين (عبر الخدمات الذاتية) سيبدأ يوم 12/1/1445 وينتهي 17/1/1445.

ويتم تسجيل المقررات في الفصل الدراسي الأول (عبر الخدمات الذاتية) خلال الفترة من 23/1 حتى 27/1/1445.