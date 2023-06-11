جامعة الإمام محمد بن سعود تعتمد التقويم الدراسي لعام 1445 اعتقال رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجون الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026 الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر أسراب النحل تغزو سماء مانهاتن تاليسكا: استفدت من احترافية كريستيانو رونالدو ضبط 4 مخالفين يمنيين لترويج وتهريب المخدرات بصبيا وجازان ضبط 65 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع وفد هلالي في باريس لإنهاء صفقة نيمار باحثون يطورون روبوتًا يتعرق عندما يشعر بالحر
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأحد، اعتماد 3 فصول دراسية خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.
ونشرت الجامعة عبر حسابها بموقع “تويتر”، التقويم الدراسي بنظام الفصول الثلاثة للعام الجامعي 1445 هـ.
وقالت الجامعة إن التحويل بين الكليات والأقسام وإعادة القيد للمنتظمين غير المستجدين (عبر الخدمات الذاتية) سيبدأ يوم 12/1/1445 وينتهي 17/1/1445.
ويتم تسجيل المقررات في الفصل الدراسي الأول (عبر الخدمات الذاتية) خلال الفترة من 23/1 حتى 27/1/1445.