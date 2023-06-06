جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط (هنا).

وأوضحت الجامعة أنه يتم استقبال الطلبات على البرامج ابتداءً من الأحد الموافق 1444/11/22هـ حتى يوم السبت 1444/11/28هـ.

اختبارات قبول

ولفتت إلى أن اختبارات القبول لبرامج الماجستير والدكتوراه -(إن وجد)- ستكون خلال الفترة 1-1444/12/2هـ.