جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة الطائف ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) للعام الجامعي 1445هـ، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط (هنا).
وأوضحت الجامعة أنه يتم استقبال الطلبات على البرامج ابتداءً من الأحد الموافق 1444/11/22هـ حتى يوم السبت 1444/11/28هـ.
ولفتت إلى أن اختبارات القبول لبرامج الماجستير والدكتوراه -(إن وجد)- ستكون خلال الفترة 1-1444/12/2هـ.