جامعة حائل تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة حائل ممثله بعمادة الدراسات العليا أمس، عن فتح باب القبول ‏لبرامج الدراسات العليا “الدبلوم العالي والماجستير” للعام الجامعي 1445هـ، والذي يستمر لمدة أسبوعين .‏

شروط القبول في جامعة حائل

وأوضحت عمادة الدراسات العليا في جامعة حائل للمتقدمين الشروط العامة والخاصة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقبول، حيث تقدم الجامعة برامج “الماجستير” التنفيذية المدفوعة في عددٍ من كلياتها منها: كلية إدارة الأعمال، وكلية التمريض، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الصحة العامة، وكلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وهي برامج تعتمد على الدراسة في نهاية الأسبوع.

تخصصات الدراسات العليا

فيما تضمنت برامج “الماجستير” الأكاديمية شُعباً مجانية وأخرى برسوم مدفوعة في تخصصات متعددة تقدمها عدد من الكليات منها: كلية الآداب والفنون، وكلية التربية، وكلية الشريعة والقانون، وكلية الطب، وكلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، وهي برامج تعتمد على الدراسة خلال أيام الأسبوع.

ودعت جامعة حائل الراغبين بالتسجيل في التخصصات الدخول عبر الرابط.