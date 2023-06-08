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جانب من آخر استعدادات ملعب الجوهرة لحفل بنزيما

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
جانب من آخر استعدادات ملعب الجوهرة لحفل بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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يستعد ملعب الجوهرة المشعة في جدة بعد أقل من ساعة من الآن لاستقبال اللاعب الفرنسي كريم بنزيما وتقديمه إلى جماهير الاتحاد كصفقة جديدة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر انطلاق حفل تقديم اللاعب الفرنسي عند الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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أسعار تذاكر حفل بنزيما

وبدأت عملية بيع تذاكر حفل تقديم بنزيما لاعبًا في صفوف الاتحاد، مساء أمس، ونفدت بالكامل اليوم، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 9 ريالات، في إشارة إلى رقم قميص النجم الفرنسي، ووصل سعر الفضية 199 ريالاً، والذهبية 399 ريالاً.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع الفرنسي كريم بنزيما أول أمس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

ولعب المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

ويأمل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي ستُقام في السعودية.

 

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