جدة تحتضن كأس العالم للأندية في ديسمبر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، قبل قليل، عن استضافة مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023.

جدة تستضيف مونديال الأندية

وجاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي “فيفا إلى جدّة الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

كأس العالم للأندية 2023

وحسمت 6 فرق تأهلها رسميًا إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية، حيث تُلعب مباريات مرحلة المجموعات حاليًا.

ويُشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية كل من؛ الاتحاد بطل دوري روشن بصفته ممثل البلد المضيف، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

كما يتواجد في كأس العالم للأندية 2023، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.