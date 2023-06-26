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قبل تنظيم مونديال الأندية

جدة موطن البطولات العالمية

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
جدة موطن البطولات العالمية
المواطن - فريق التحرير

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باتت مدينة جدة، الوجهة المثالية لاستضافة الفعالية الرياضية العالمية، حيث تستعد لتنظيم النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية؛ المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

مونديال الأندية بالسعودية

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، عن استضافة جدة لبطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، وحسمت 6 فرق التأهل، وفي انتظار بطل أمريكا الجنوبية.

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كأس العالم للأندية في جدة
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

ويُشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية كل من؛ الاتحاد بطل دوري روشن بصفته ممثل البلد المضيف، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.

كما يتواجد في كأس العالم للأندية 2023، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

الاتحاد
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

جدة وجهة مميزة للبطولات

واستضافت جدة، العديد من الأحداث الرياضية العالمية خلال السنوات الأخيرة، ومنها؛ بطولتي كأس السوبر الإيطالي، وكأس السوبر الإسباني بالنظام الجدد، والذي شهد مشاركة 4 فرق.

ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني
جانب من تتويج الريال – المصدر realmadrid

كما استضافت سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

واحتضنت مدينة جدة بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، بالإضافة إلى نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.

فورمولا 1
جانب من سباق فورمولا 1- المصدر @gsaksa

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