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الحجاج شكروا حكومة المملكة على تيسير الإجراءات

منفذ جديدة عرعر يستقبل أول أفواج الحجاج من العراق

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
منفذ جديدة عرعر يستقبل أول أفواج الحجاج من العراق
المواطن - واس

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استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم ، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لهم من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

سرعة الإجراءات

وتعمل لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية وبإشراف مباشر ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء كافة الإجراءات للحجاج وتقديم جميع الخدمات ومنها الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانيتها المادية لراحة ضيوف الرحمن.

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شكر وثناء

وعبر حجاجُ بيتِ الله الحرام القادمون من جمهورية العراق الشقيقة عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – -حفظهما الله – على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن والخِدْمَاتِ التي تُقَدِّمُها الجهاتُ المعنيةُ ذاتُ العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في إنهاء إجراءات الوصول والخِدْمَاتِ الصحيةِ والطبيةِ المقدمةِ بمنفذ جديدة عرعر الحدودي .

يُذكر أنَّ مرافقَ الخِدْمَاتِ بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذْ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونَفَّذَتِ الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.

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