جماهير الاتحاد تطالب برحيل 4 لاعبين

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق الكروي الأول وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية مع المطالبة من إدارة أنمار الحائلي باستغلال الدعم المالي من وزارة الرياضة لجلب المزيد من الصفقات العالمية.

وكان العميد نجح في إتمام التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد الإسباني ومواطنه نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

4 لاعبين لابد من رحيلهم !

واستقر السواد الأعظم من جمهور العميد على ضرورة رحيل كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله والمصري طارق حامد ورحيل البرازيلي إيجور كورونادو ومواطنه برونو هنريكي وذلك للتعاقد مع 4 صفقات أجنبية من العيار الثقيل مكانهم.

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن إدارة أنمار الحائلي ستُبقي على طارق حامد ولن تفرط فيه تقديرًا لما قدمه في الموسم الماضي ومساهمًا في فوز العميد بلقبي دوري روشن وكأس السوبر السعودي.

نجم الاتحاد يملك عروضًا للرحيل

وفي وقت سابق، كانت تقارير أشارت إلى أن برونو هنريكي يملك العديد من العروض البرازيلية للرحيل عن بطل دوري روشن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت أن بعضًا من الأندية الخليجية ستنافس أندية برازيلية للتعاقد مع هنريكي في شهر يوليو المقبل.

وكان هنريكي انضم إلى نادي الاتحاد في عام 2020 قادمًا من فريق بالميراس البرازيلي.