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جهود رقمية لسدايا لتنفيذ مبادرة طريق مكة بتركيا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
جهود رقمية لسدايا لتنفيذ مبادرة طريق مكة بتركيا
المواطن - واس

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بذلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها الرقمية لتيسير مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، حيث تعمل مع الجهات الحكومية المشاركة فيها لعام 1444هـ المنفذة في 7 دول منها جمهورية تركيا.

جهود تقنية

وعملت سدايا ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار إسطنبول الدولي، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى الربط وتفعيل وتشغيل أكثر من 10 محطات عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني، التي تسهل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي وبتواجد فريق تقني من سدايا مكون من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.

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