جوائز مالية روسية لتدمير دبابات ليوبارد الغربية

أسس المنتج الموسيقي الروسي “فلاديمير كيسيليف ” جائزة نقدية تمنح للعسكريين والمدنيين مقابل تدمير دبابات ليوبارد الغربية.

وقالت مؤسسة “مجموعة الإعلام الروسية” في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن رجل الأعمال والمنتج الموسيقي فلاديمير كيسيليوف، وهو أيضا مؤسس فرقة الروك الأسطورية “زيملياني”، “أيد مبادرة سلطات إقليم زابايكاسكي التي عرضت دفع مكافآت نقدية مقابل تدمير دبابات ليوبارد ألمانية الصنع”، بحسب ما أفادت وكالة”نوفوستي الروسية”.

وذكر البيان ، أنه “من جانب الموسيقي وفريقه، سيحصل البطل (الذي يدمر ليوبارد) على 700 ألف روبل (ما يعادل نحو 8,3 آلاف دولار) للنسخة الأولى من الدبابة (كيوبارد-1)، فيما سيكافأ مدمر دبابة من النسخة الثانية (كيوبارد-2) بمليوني روبل (أكثر من 11.8 ألف دولار)”.

تأييد معنوي

وقال كيسيليف في تصريح لوكالة “نوفوستي” إن أعضاء فرقة “زيملياني” يريدون “تقديم نوع من التأييد المعنوي قبل غيره، لأولئك الذين سيقومون بمثل هذه المآثر”.

وأضاف المنتج أن أعضاء “زيملياني” يأتون للمقاتلين بالمعدات والمواد الغذائية والسترات الواقية من الرصاص، وقدموا مؤخرًا عروضًا للعسكريين في دونيتسك ولوغانسك، وقال كيسيليف: “هذه هي مساهمتنا”.

وتم الكشف عن مشروع كيسيليوف في حدث خاص لـ”مجموعة الإعلام الروسية”، عقد في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حيث أعلن عدد كبير من المغنيين الروس انضمامهم إلى هذه المبادرة.