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إنهاء إجراءات دخولهم بيسر

جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل حجاج الجزائر

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل حجاج الجزائر
المواطن - واس

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استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية الجزائرية وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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جاهزية الجوازات

وكانت “الجوازات” قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

 

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