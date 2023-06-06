جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض

نفذت مكافحة التستر عند الساعة الـ 3 فجرًا، جولات رقابية على أسواق العزيزية للخضار والفواكه في الرياض، وضبطت حالات اشتباه بالتستر و158 مخالفة للأنظمة، وعمالة تعمل في أنشطة مخالفة لطبيعة عملها.

كما ضبطت مركبات تعمل في نقل الخضار دون بطاقات تشغيل أو منتهية الصلاحية.

وضبطت مكافحة التستر مخالفات عدم إثبات ملكية البضائع المحملة في المركبات وعدم توفير اشتراطات ومتطلبات السلامة المعتمدة.

استدعاء وإحالة

وجرى استدعاء المنشآت المخالفة وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال بعد صدور الأحكام القضائية ضد المتورطين.

إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم، وإبعاد المتستر عليهم عن السعودية وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.