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إسدال الستار بشأن قضيته الشهيرة للأبد

جوني ديب يحصل على مليون دولار كتعويض من طليقته

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
جوني ديب يحصل على مليون دولار كتعويض من طليقته
المواطن - فريق التحرير

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أُسدل الستار على القضية الشهيرة للنجم العالمي جوني ديب، بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الملايين حول العالم، بين نجمي هوليوود جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، بعدما دفعت الأخيرة مبلغ المليون دولار الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة.

تعويض مليون دولار

وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرًا، وفقما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية.

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وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 ملايين دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.

معارك قانونية

كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليونا دولار من طليقها. ووافق ديب، البالغ من العمر 60 عامًا، على تسوية القضية في ديسمبر الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.

وقال مصدر مقرب من ديب، إنه سيقسم التعويض بالتساوي بين 5 جمعيات خيرية. يبدو أن الدفع هو الفصل الأخير في الطلاق المطول والمعارك القانونية اللاحقة التي استمرت أكثر من 7 سنوات.

خيانة زوجية

وتزوج ديب وهيرد عام 2015، وانفصلا في العام التالي، وسط مزاعم بسوء المعاملة والخيانة الزوجية.

وتأتي أخبار دفع المبلغ وإنهاء هذا الفصل الصعب، في الوقت الذي تحاول به هيرد البالغة من العمر 37 عامًا، إعادة إطلاق حياتها المهنية المتعثرة في التمثيل.

أول ظهرو لهيرد

ومن المقرر أن تظهر الممثلة في الدورة الـ 69 لمهرجان تاورمينا السينمائي في صقلية بإيطاليا يوم 24 يونيو الجاري، لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد “In the Fire”، حسبما أوردته وسائل إعلام أمريكية.

وستكون هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هيرد على السجادة الحمراء للترويج لفيلم، منذ المحاكمة التي جعلت حياة النجمين الشخصية على الملأ.

وبعد المحاكمة، انتقلت هيرد مع ابنتها إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وفي لقاء صحفي سابق أعربت عن حبها لإسبانيا وعن خطتها للعيش فيها.

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