Icon

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن Icon الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج Icon الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج Icon الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشاد بحسن الاستقبال والضيافة

حاج عراقي بعد وصوله السعودية: الحجاج براحة نفسية تامة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
حاج عراقي بعد وصوله السعودية: الحجاج براحة نفسية تامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى حاج عراقي شكره وتقديره للمملكة على حسن الاستقبال والضيافة، وذلك بعد ساعات من وصوله لمدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف، استعدادًا للتوجه للأماكن المقدسة حيث أداء فريضة الحج.

دقة وإتقان

وقال الحاج في لقاء مع قناة العربية: إن هناك استقبالًا رائعًا حقًّا وجدناه يناسب حجاج بيت الله الحرام، ورأينا وجوهًا مبتسمة، وهناك أيادٍ عاملة بدقة وإتقان وإحكام، مشيرًا إلى أنه وصل ليلًا إلى منطقة أبو عجرم.

قد يهمّك أيضاً
الكلية التقنية بالطائف تعلق التدريب الحضوري المسائي

الكلية التقنية بالطائف تعلق التدريب الحضوري المسائي

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

ولفت الحاج العراقي إلى أن المنطقة لضيافة الحجاج تحت رعاية مباشرة من أمير المنطقة، والحجاج كلهم في راحة نفسية تامة، لتقديم الخدمات.

وأكمل: وجدنا الخدمات الصحية مقدمة، والضيافة العربية الأصيلة، وجميع الحجاج وصلوا بسلام، وفي راحة نفسية تامة، يتهيؤون نفسيًّا لزيارة المدينة المنورة، وبعدها مناسك الحج، داعيًا الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، ويوفق القائمين على إنجاح هذا الموسم بقبول الأعمال وبمزيد من التوفيق والطاعة.

أكثر من 100 متطوع

على صعيد متصل، يشارك أكثر من 100 متطوع ومتطوعة في تقديم خدماتهم التطوعية لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي، وذلك ضمن خطة العمل التي أعدتها إمارة المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتمثّلت مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، وتوجيههم وتوزيع المنشورات التوعوية والترحيبية، كما نفذ المتطوعون أكثر من 4000 ساعة تطوعية حتى يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1444هـ.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم