حاج عراقي بعد وصوله السعودية: الحجاج براحة نفسية تامة

أبدى حاج عراقي شكره وتقديره للمملكة على حسن الاستقبال والضيافة، وذلك بعد ساعات من وصوله لمدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف، استعدادًا للتوجه للأماكن المقدسة حيث أداء فريضة الحج.

دقة وإتقان

وقال الحاج في لقاء مع قناة العربية: إن هناك استقبالًا رائعًا حقًّا وجدناه يناسب حجاج بيت الله الحرام، ورأينا وجوهًا مبتسمة، وهناك أيادٍ عاملة بدقة وإتقان وإحكام، مشيرًا إلى أنه وصل ليلًا إلى منطقة أبو عجرم.

ولفت الحاج العراقي إلى أن المنطقة لضيافة الحجاج تحت رعاية مباشرة من أمير المنطقة، والحجاج كلهم في راحة نفسية تامة، لتقديم الخدمات.

وأكمل: وجدنا الخدمات الصحية مقدمة، والضيافة العربية الأصيلة، وجميع الحجاج وصلوا بسلام، وفي راحة نفسية تامة، يتهيؤون نفسيًّا لزيارة المدينة المنورة، وبعدها مناسك الحج، داعيًا الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، ويوفق القائمين على إنجاح هذا الموسم بقبول الأعمال وبمزيد من التوفيق والطاعة.

أكثر من 100 متطوع

على صعيد متصل، يشارك أكثر من 100 متطوع ومتطوعة في تقديم خدماتهم التطوعية لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي، وذلك ضمن خطة العمل التي أعدتها إمارة المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتمثّلت مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم الحجاج ومساعدة كبار السن والمعاقين، وتوجيههم وتوزيع المنشورات التوعوية والترحيبية، كما نفذ المتطوعون أكثر من 4000 ساعة تطوعية حتى يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1444هـ.