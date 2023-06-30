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بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ

حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون الملك سلمان

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون الملك سلمان
المواطن - واس

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هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

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