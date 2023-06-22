حجاج بيت الله الحرام: تسهيلات كريمة وجهود عظيمة من الحكومة السعودية

أعرب عدد من حجاج بيت الله الحرام الذين قدموا هذا العام 1444هـ لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام عن اعتزازهم بالخدمات والإمكانات التي وفرتها المملكة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – أيدهما الله – لتقديم الخدمات المثلى لهم في جميع مناطق الحج، معبِّرين عن سعادتهم بتوافدهم لأداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي تقدمها الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج بشكل عام والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على وجه الخصوص.

مشاعر عميقة

وتحدث الحاج رمضان محمد من ليبيا، أحد حجاج بيت الله الحرام، عن مشاعره العميقة بوجوده في المسجد الحرام قائلاً: منَّ الله علينا هذا العام بالحج إلى بيته العظيم، وقد وجدنا تسهيلات كريمة من حكومة المملكة، أسهمت في تسهيل وصولنا إلى الديار المقدسة بكل يسر وسهولة، راجين من المولى القدير المغفرة والرضوان، شاكرين لجميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن جهودهم المثمرة في التنظيم وحفظ الأمن وتقديم مختلف الخدمات التي تؤكد في مخرجاتها مدى العناية والرعاية بمختلف رغبات القاصدين من أنحاء العالم.

كما عبَّر الحاج محمد علي، من فلسطين، عن مشاعر الفرح والسعادة وهو يتجول في جنبات الحرم المكي الشريف ويتأمل المشاهد الروحانية واللحظات الإيمانية التي تعج بها الأروقة والممرات المسلمين أتوا من أنحاء العالم إلى بقعة طاهرة يرجون من اللهِ – عزَّ وجلَّ – أن يتقبَّل منهم طاعاتهم بالابتهال والدعاء، مؤكداً أن الكلمات والعبارات لا تصف مدى روحانية المشاهد ولا مدى الاستقرار النفسي الذي يداعب محياه منذ وصوله للمملكة لأداء مناسك الحج.

حشود مليونية

وقدَّر الحاج محمد أحمد، من اليمن، حجم التنظيم النوعي للحشود المليونية ودور الكفاءات الميدانية في تقديم مختلف خدمات الإرشاد والتوجيه والخدمات الأمنية؛ مما ينمِّي مشاعر الطمأنينة والأمان والأخوة في الإسلام في هذه البلاد المباركة التي جعلت خدمة حجاج بيت الله الحرام في صدارة أولوياتها خلال هذه الأيام المباركة.

خدمات متنوعة

من جانبه، أشاد الحاج أحمد محمد، من مصر، بدور الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في توفير مختلف الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام، منوهاً بتنوع الخدمات ومهام العاملين عليها؛ مما يبعث مشاعر الفخر والاعتزاز لكل مسلم مقدراً في ذات الوقت حجم الاهتمام والعناية التي يلقاها قاصدو الحرمين الشريفين، داعياً اللهَ – عزَّ وجلَّ- أن يجزل الأجر والمثوبة لكل القائمين على خدمة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقدمونه من جهود في موازين حسناتهم.