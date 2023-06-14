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حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار مع اعتدال الأجواء

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
حدائق ومتنزهات الجوف تجذب الزوار مع اعتدال الأجواء
المواطن - واس

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تشهد المتنزهات والحدائق في منطقة الجوف ومحافظاتها هذه الأيام زيادة في أعداد الزوار والسياح من داخل المنطقة وخارجها، مع اعتدال الأجواء وقرب حلول الإجازة، للاستمتاع بتجربة ترفيهية فريدة ومتكاملة توفرها منطقة الجوف بمزاياها التي تتنوع ما بين جمال طبيعتها، واعتدال طقسها، وتوفر الخدمات والمرافق السياحية والمنتجعات والمطاعم والكافيهات سواء في مدينة سكاكا أو المحافظات، إلى جانب جاهزية المتنزهات والحدائق لاستقبال زوارها من العائلات والشباب على مدار العام، لا سيما في المواسم وفترات العطلات والأعياد.

متنزهات الجوف

وتحتضن منطقة الجوف ومدينة سكاكا مجموعة من المتنزهات التي تقدم خيارات متنوعة للزوار، منها متنزه جبل قارا الذي يتميز بمساحات واسعة من المسطحات الخضراء، وألعاب الأطفال، ومواقع معارض ومهرجانات، ومتنزه الخزامي الذي يضم ملاعب وجلسات وخدمات متكاملة، أما عشاق الهدوء والمياه فيمكنهم التوجه إلى متنزه النافورة للجلوس والتمتع بإطلالة على البحيرة، وتستقطب حديقة المحمدية بسكاكا هواة الرياضة بمضمار المشي والعديد من الملاعب، كما تضم منطقة ألعاب للأطفال ومصلى ودورات مياه.

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كما يتميز متنزه اللقائط بالمساحات الخضراء والعديد من الجلسات والألعاب والمرافق، فيما يوفر متنزه الأمانة بسكاكا خدمة واي فاي مجانية لزوارع وجلسات وملاعب ومنطقة ترفيهية للأطفال وحزمة خدمات متكاملة.

زيادة المسطحات الخضراء

وضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة بالمنطقة، تعمل أمانة الجوف على زيادة المسطحات الخضراء وتهيئة المتنزهات والحدائق والاهتمام باللمسات الجمالية، وجرى خلال العام الحالي 2023 م زراعة أكثر من مليون زهرة منها 608 آلاف زهرة حولية شتوية، و412 ألف زهرة صيفية في المتنزهات والحدائق والميادين والشوارع، وزراعة 16 ألف شجرة وشتلة بمدينة سكاكا، إلى جانب تهيئة وصيانة 985 ألف م2 من المسطحات الخضراء بالمنطقة، فضلًا عن أعمال الصيانة الدورية لوحدات الإنارة ودورات المياه والألعاب والمرافق بالمتنزهات والحدائق، مع متابعة متطلبات السلامة في ألعاب الأطفال ومختلف المرافق والتجهيزات.

ويقول أحمد الشمري من أهالي المنطقة إنه يحرص في نهاية الأسبوع على اصطحاب عائلته إلى متنزهات وحدائق المنطقة التي توفر متنفسًا للأهالي، مشيدًا بمستوى الخدمات والتجهيزات بالمتنزهات.

ويضيف فهد الكويكبي أنه يزور منطقة الجوف عدة مرات خلال العام، خاصة خلال الصيف للاستمتاع باعتدال طقسها ومتنزهاتها، بالإضافة إلى طبيعتها الجذابة مشيرًا إلى أنه من هواة التخييم في البر ومشاهدة النباتات والأزهار البرية.

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