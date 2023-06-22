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حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس
المواطن - فريق التحرير

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تبادل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطراف الحديث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم في باريس.

ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة باريس

ووصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم، إلى مقر انعقاد قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس.

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وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27″، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

أهداف القمة

تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

الإصلاحات المستقبلية

وستتيح القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.

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