حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب

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فر الآلاف من سكان ضواحي مدينة هاليفاكس من حرائق الغابات غير المسبوقة بشرق كندا، وفقًا لوسائل إعلام أجنبية.
وطلبت مقاطعة نوفا سكوشا شرق كندا المساعدة من الجيش ومن الولايات المتحدة لمكافحة حرائق غابات غير مسبوقة يهدد أحدها مناطق مأهولة في ضواحي مدينة هاليفاكس.
وقال تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوشا الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي، خلال مؤتمر صحفي: “نمر بأزمة في المقاطعة، ونحن نريد ونحتاج وسنقبل أيّ دعم يمكن أن نحصل عليه”.
وأردف تيم هيوستن: “هذه الحرائق غير مسبوقة”.
وفي أوتاوا، وصف رئيس الحكومة الفدرالية جاستن ترودو الوضع بأنه “مفجع”، متعهدًا بتقديم دعم راسخ للمقاطعة، مؤكدًا أن المساعدة في طريقها إلى نوفا سكوشا.