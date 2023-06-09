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حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بالتشيلي مانويل بيليغريني.

النصر لا يفاوض بيليغريني

ويرتبط بيليغريني بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس حتى يونيو عام 2025، وأكدت تقارير أن النصر تقدم بعرض يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا، كما أبدت الإدارة استعدادها لدفع الشرط الجزائي في عقده.

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وحسم الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، هذه الأنباء، وأكد عبر حسابه على “تويتر”، أن النصر لم يدخل في مفاوضات مع بيليغريني، مشددًا على أن الإدارة تفاضل حاليًا بين أكثر من مدرب.

مانويل بيليغريني
المدرب التشيلي – المصدر @RudyGaletti

ويملك بيليغريني مسيرة حافلة، حيث إنه تولى تدريب العديد من الفرق العالمية الكبرى، ومنها؛ ريال مدريد، مانشستر سيتي، فياريال، وست هام وريفر بليت، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب كأس ملك إسبانيا.

وكانت إدارة نادي النصر قد أقالت المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في شهر أبريل الماضي، وقاد الكرواتي دينكو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، وتطمح في التعاقد مع مدرب عالمي في الموسم الجديد.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

النصر وصيفًا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري روشن السعودي، وصيفًا برصيد 67 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل، بعدما نجح في تحقيق الفوز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، وخسر 3 لقاءات.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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