حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينوي حرمان برشلونة الإسباني من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

ويواجه الفريق الكتالوني اتهامات من المدعي العام الإسباني بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى خوسيه نيجريرا النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية لحكام الدوري الإسباني، مقابل الحصول على خدمات استشارية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن فتح تحقيق ضد النادي رسميًّا.

وقالت تقارير صحفية: إن اليويفا سيحرم برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكن الصحفي جيرارد روميرو نفى كل هذه الأخبار، مضيفًا أن الفريق الكتالوني مُنح كافة التراخيص للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

رئيس برشلونة يرد

وفي وقت سابق، هاجم رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، منافسه ريال مدريد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمناقشة قضية خوسيه إنريكي نيجريرا.

وقال لابورتا: “بصفتي عضوًا بارزًا في النادي، أردت أن أقدم شرحًا لقضية نيجريرا وأن أعرض الحقائق، رغم أن هذه ليست قضية تتعلق بمجلس الإدارة الحالي، لكننا عانينا من استنتاجات لا تتعلق ببرشلونة”.

وتابع خلال المؤتمر الصحافي: “لا أعرف ما الذي يدور في رأس تشيفرين، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم انضم إلى الحملة ضد برشلونة.. ربما لأن هناك أيضًا مشروع السوبر ليج الذي ندعمه”.

وأضاف: “لن تكون هناك مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلا إذا ثبتت إدانتنا عندما تنتهي المحكمة الإسبانية من القضية.. ومع ذلك، سنواصل المشاركة بشكل طبيعي في البطولات الأوروبية، لأننا لم نفعل أي شيء غير قانوني”.

وواصل: “لا أستطيع التحدث عن الآخرين. يجب على نيجريرا توضيح موقفه. يشير التقرير الضريبي في الصفحة 17، إلى أن تقييم حياده في التحكيم هو رأي شخصي، وأن النادي لم يوجهه.. لقد حصل على أجر مقابل خدمة”.