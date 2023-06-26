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جهاز تتبّع الأمتعة لصناعة الطيران

حلول تكنولوجية مبتكرة لمشكلة الحقائب في المطارات

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
حلول تكنولوجية مبتكرة لمشكلة الحقائب في المطارات
المواطن - فريق التحرير

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أدّى تسريح شركات الطيران والمطارات لموظفيها إلى فوضى عارمة في قطاع السفر طيلة عام 2022، كما تسبب عدم وجود عدد كافٍ من عمال تحميل الأمتعة، وتزايد عدد المسافرين إلى عدم تحميل الحقائب على متن الطائرات، وإخراجها منها؛ ما أدى إلى تراكم الأمتعة في بعض المطارات.

سوء التعامل مع الحقائب

وارتفع معدل سوء التعامل مع حقائب السفر بنسبة 74.7% في عام 2022، وذلك مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لما ذكرته بيانات تابعة لشركة “SITA”.

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وتُقدّم الشركة حلولًا تكنولوجية متنوعة بما في ذلك تتبّع الأمتعة لصناعة الطيران. وقال محرر مجلة “Which? Travel”، روري بولاند: إن عام 2023 قد يكون أسوأ.

مشاكل الحقائب في المطارات

وحذّر بولاند من أنه “لا تزال هناك مشاكل كبيرة مع الأمتعة المفقودة هذا العام، ومن المرجّح أن يكون الأمر أسوأ أثناء ذروة فترة السفر هذا الصيف”.

ولكن، إذا وضعت جهاز تعقّب داخل أمتعتك، فستتمكّن من إعلام شركة الطيران بمكانها. ورغم أن معرفة مكان الأمتعة لا تضمن استعادتك لها، إلا أنّها تمنحك فرصة أكبر للعثور عليها، بحسب “سي إن إن”.

شركات الطيران لا تفعل سوى القليل

وقالت إميلي ماكنوت، وهي كبيرة محرّري قسم السفر في منصة “CNN Underscored”، والتي وصفت أجهزة التعقّب بكونها “رفيقة السفر المطلقة لهذا الصيف”: إنه “في النهاية، تمنح أجهزة إيرتاغ المسافرين راحة البال عبر معرفة مكان أثمن مملكاتهم في جميع الأوقات”.

وأضافت: “رُغم أنّ أجهزة إيرتاغ ليست مثالية (تعتمد على شبكة Find My من أبل، ما يجعلها غير موثوقة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة)، إلا أنّها منحت المسافرين القدرة على معرفة مكان حقائبهم بالضبط في الكثير من الحالات حتّى قبل أن يتمكّن ممثّلو شركة الطيران من القيام بالأمر ذاته”.

حلول لمشاكل الحقائب

وتُقدّم بعض شركات الطيران خدمات مشابهة، مثل توفير “SITA” لخدمة تُدعى “Bag Journey” لشركات الطيران، والتي تتعقّب الأمتعة خلال 4 مراحل، وتوفّر لشركات الطيران فرصة لمشاركة البيانات مع الركاب في الوقت الفعلي.

ولا تستخدم سوى 25% من شركات الطيران هذه الخدمة حتى الآن، ولكن أشارت “SITA” إلى تخطيط 67% من تلك الشركات السماح للركاب بالوصول للخدمة بحلول عام 2025.

وفي الوقت ذاته، يتلقّى ركاب “دلتا” الذين يستخدمون تطبيق شركة الطيران هذه إشعارات فورية حول مسار حقائبهم منذ عام 2016.

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