خاصية في إنستغرام تروج للمتحرشين بالأطفال

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أكد باحثون في جامعة ستانفورد وجامعة ماساتشوستس أمهيرست، أن خوارزميات “المقترحات” المستخدمة في تطبيق إنستغرام، ساعدت شبكة واسعة من المتحرشين بالأطفال، وسهلت الأمر عليهم.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” بالتعاون مع الباحثين، فإن هذه الخوارزميات روجت لهؤلاء المتربطين وفتحت لهم الأبواب من أجل الحصول على محتوى وأنشطة جنسية غير قانونية.
إلى ذلك، وجد الباحثون في مرصد ستانفورد للإنترنت أن إنستجرام مكّن المستخدمين من البحث عبر وسومات تتعلق بمحتوى جنسي لقاصرين، وربطهم بحسابات تروج لمواد جنسية تتعلق بالقصر.
كما وجدوا أن بعض القوائم تضمنت أسعار مقاطع الفيديو لأطفال يؤذون أنفسهم و”صور قصر يمارسون أفعالًا جنسية مشينة”.
في المقابل، أكد متحدث باسم “ميتا” المالك لتطبيق إنستغرام أن الشركة “تبحث باستمرار عن طرق لكبح هذا السلوك”.
وأوضح أنها شكلت “فريق عمل داخلي للتحقيق في هذه الادعاءات ومعالجتها على الفور”.