“المواطن” توثق خشوع الحجاج على صعيد عرفات وإلحاحهم في الدعاء

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وثق مقطع فيديو التقطته عدسة “المواطن“، لحظات إيمانية وروحانية رائعة من مشعر عرفات، حيث ظهر الحجاج وهم يرتدون الأبيض ويتضرعون لله ويلحون في الدعاء طمعًا في الاستجابة من رب العالمين.
وبتضرع وخشوع تام، ردد الحجاج باختلاف لغاتهم وجنسياتهم بـ مشعر عرفات “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك”، رافعين أكفهم بالدعوات والأمنيات.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم في الساعة 10 صباحًا.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بكافة أنماط النقل وهي الترددي، والتقليدي؛ بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.
وأفادت الوزارة أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية، وذلك حسب الخطط المحددة لهم، وبعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.
بعدسة المواطن لحظات روحانية للخشوع والإلحاح في الدعاء#يوم_عرفة #الحج_1444 #صحيفة_المواطن_في_حج_1444
تغطية: @b_srab pic.twitter.com/VjjI63GDZz
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 27, 2023
وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أن عدد حجاج هذا العام تجاوز 1,8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، كما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.