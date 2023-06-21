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خطوات استرجاع كلمة مرور نظام نور

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
خطوات استرجاع كلمة مرور نظام نور
المواطن - فريق التحرير

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يشكو بعض المستفيدين من نظام نور، من مشكلة عدم تذكر كلمة المرور، ولهذا يسعون إلى استرجاع كلمة مرور نظام نور للاستفادة من خدمات المنصة.

استرجاع كلمة مرور نظام نور

ويمكن استرجاع كلمة مرور نظام نور من خلال الخطوات التالي:

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1- الدخول علي موقع نظام نور ثم الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم.
2- يجب إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به.
3- يجب لـ استرجاع كلمة مرور نظام نور إدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال.
4- يجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال.

5- وآخر مراحل استرجاع كلمة مرور نظام نور هي الانتقال إلى البريد الإلكتروني المُسجّل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.

وزارة التعليم نظام نور

خدمات نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب. كما يتيح موقع نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

أيضًا يتيح موقع نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

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