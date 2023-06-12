دب أسود يسبح في خليج المكسيك

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فوجئ رواد الشواطئ والمصطافون خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شاهدوا دبًا أسود على شاطئ مزدحم في خليج المكسيك بولاية فلوريدا الأمريكية.
وشاهد العديد من الزوار الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا، والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.
وبينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبًا في الولاية، إلا أن مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) قالت إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.