Icon

الشورى يطالب بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل للمنافسة الأجنبية Icon أوكرانيا: الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات  Icon دب أسود يسبح في خليج المكسيك Icon تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية Icon إحباط تهريب 480 ألف حبة محظورة بميناء جدة Icon سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة Icon الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو Icon اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة Icon الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية Icon غلطة سراي يتوصل لاتفاق مع تاليسكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
العالم
حصاد اليوم
وسط ذهول الزوار

دب أسود يسبح في خليج المكسيك

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
دب أسود يسبح في خليج المكسيك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فوجئ رواد الشواطئ والمصطافون خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شاهدوا دبًا أسود على شاطئ مزدحم في خليج المكسيك بولاية فلوريدا الأمريكية.

مشهد نادر

وشاهد العديد من الزوار الدب الصغير الفضولي وهو يغطس في مياه خليج المكسيك قبالة مدينة ديستين بولاية فلوريدا، والتقط المشهد النادر للدب وهو يسبح، حشد من المصطافين على الشاطئ وسط ذهول كبير، ويبدو أن الدب استمر في الهروب إلى الكثبان الرملية القريبة.

قد يهمّك أيضاً
الموارد البشرية: يحق للموظف التقدم ببلاغ حال رفض الإجازة المرضية

الموارد البشرية: يحق للموظف التقدم ببلاغ حال رفض الإجازة المرضية

عبدالعزيز بن سلمان: لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع

عبدالعزيز بن سلمان: لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع

دب أسود يسبح في خليج المكسيك

موطن عيش الدببة

وبينما يمكن العثور على الدببة السوداء في أي مكان تقريبًا في الولاية، إلا أن مؤسسة فلوريدا للأسماك والحياة البرية (FWC) قالت إن الدببة تفضل مزيجًا من الأخشاب المسطحة والمستنقعات وتلال البلوط للعيش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا