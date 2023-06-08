دور ديفيد بيكهام في حسم صفقة ميسي

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لعب الإنجليزي ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، دورًا بارزًا في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأعلن ليونيل ميسي بالأمس عن انتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “هناك بعض الأمور التي لعبت دورًا في عملية التعاقد مع ميسي، على رأسها رغبة البلد في أن يكون ليونيل وجهًا لبطولة كوبا أمريكا 2024 وكأس العالم 2026”.
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم في الأعوام الثلاثة المقبلة، الأمر الذي جعل فريق ديفيد بيكهام يحظى بدعم الدوري الأمريكي على إتمام هذه الخطوة”.
وأضافت: “الولايات المتحدة، ترغب في تقليل الفجوة التنافسية الواضحة بين الدوري الأمريكي وأوروبا، لهذا أيضا جاء الدعم للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الذي يحظى بشعبية ضخمة في مختلف أنحاء العالم”.
وجاء في ختام التقرير: “ديفيد بيكهام لعب دورًا حاسمًا في إقناع ميسي، بعدما سافر إلى باريس في الأسابيع القليلة الماضية وتحدث مع النجم الأرجنتيني حول مميزات هذه الخطوة”.