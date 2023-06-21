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ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص

ذوبان أنهار الهملايا الجليدية بسرعة غير مسبوقة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
ذوبان أنهار الهملايا الجليدية بسرعة غير مسبوقة
المواطن - فريق التحرير

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تذوب الأنهار الجليدية في جبال الهملايا بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص بسبب ذوبان الجليد، وفقًا لدراسة علمية.

أنهار الهملايا

ذابت أنهار الجليد بين عامي 2011 و2020 بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق هذه الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD). وقال المعد الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر: ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد. لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة التي يحصل فيها ذلك.

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ولفت إلى أن ذوبان الجليد يحصل بشكل أسرع بكثير مما كنا نظن.

وأشار التقرير إلى أن الأنهار الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهملايا تشكل مصدرًا مهمًّا للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1.65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.

كتلة جليدية

واستنادًا إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز ICIMOD، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال وتضم أيضًا أفغانستان وبنغلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان.

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