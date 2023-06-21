رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة

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فعلت وكالة شؤون التوعية الميدانية ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الرقمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين، برنامجها ريادة ووفادة ضمن مبادرة حفاوة والتي تُعنى بالاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام وحُسن وفادتهم وضيافتهم.
وذكر الوكيل المساعد للتوعية الميدانية لشؤون المطاف والمسعى ومدير الإدارة العامة للتوعية الرقمية الشيخ وحيد بن محمد النحاس أن “هذا البرنامج يهدف إلى حسن وفادة الحجاج بكرم ضيافتهم واحتفائنا بالضيف الكريم ومدى حرصنا واهتمامنا بهم واستقبالهم بالهدايا في مراكزنا التوعوية وتوعيتهم بما يسهّل عليهم أداء مناسكهم وفق الكتاب والسنة”.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للإدارة العامة للتوعية الرقمية لموسم حج هذا العام.
وأكد النحاس أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تحقيق الريادة والجودة في منظومة الخدمات المقدمة وبمتابعة حثيثة من وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن صالح السعيدي بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام.