رئاسة الهيئة تستعد للعمل خلال إجازة عيد الأضحى بخطة متكاملة

بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذ استعداداتها للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال خطة ميدانية وتوعوية متكاملة تسعى من خلالها للقيام بأعمالها بما يتناسب مع توافد ضيوف الرحمن عبر مناطق المملكة العربية السعودية.

خطة هيئة الأمر بالمعروف

هيئة الأمر بالمعروف وتركز معالم خطةعلى تكليف العدد المناسب من العاملين في الميدان في جميع فروع الرئاسة المنتشرة في مناطق المملكة العربية السعودية وعبر خطة تشمل التمركز في المرافق العامة والميادين الحيوية التي تشهد كثافة، وكذلك تركيز الجهود على التواجد المستمر في المجمعات التجارية والأسواق وفي المتنزهات والحدائق العامة.

كما ركزت الخطة على الاعتناء والاهتمام بالجانب التوعوي والوقائي وذلك بتنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات، ويتخللها برامج توعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق، مع التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى لخدمة المواطنين والمقيمين عبر منظومة خدمات متكاملة تسهم في تعزيز المعروف والنهي عن المنكر.

وسخرت الرئاسة العامة في خطتها كافة الإمكانات والتقنيات والتطبيقات الحديثة المتوفرة لديها لهذا الغرض.

متابعة رئيس هيئة الأمر بالمعروف

وتحظى هذه الخطة بعناية واهتمام ودعم ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .