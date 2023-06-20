رئيس أهل الحديث بالهند: السعودية تقدم جهودًا جبارة لخدمة الحجاج

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أكد رئيس جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر إمام علي أن من إكرام الله له ولطفه به تمكينه من الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، مشيرًا إلى أن السعودية تمد يد العون والعطاء لعموم المسلمين في العالم، فهي جهود مشكورة ومقدرة.
وقال أصغر إمام: “شعور رهيب يخالج فؤادي عندما وصلت إلى مكة المكرمة ضيفًا على الرحمن، والحقيقة أنه شعور لا يوصف، لا أملك معه إلا الدعاء الصادق بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يزيدهما عزًا ورفعة في الدنيا والآخرة”.
وأشار إمام إلى أن المملكة العربية السعودية رائدة في خدمة الحرمين الشريفين، ولا ينكر هذه الجهود إلا من جانب الحق والصواب، واصفًا الخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج والمعتمرين والزائرين بالجبارة والمتميزة.
ورفع رئيس جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر إمام علي في ختام تصريحه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما وجده منذ وصوله إلى السعودية من حفاوة وحسن استقبال وخدمات متميزة، تبرز التألق الذي يحظى به البرنامج.
كما شكر القائمين على البرنامج واللجان العاملة فيه، سائلًا الله أن يوفق الحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم.