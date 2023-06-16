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بعد تلقيه أكثر من عرض

رافينيا: سأستمر في برشلونة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
رافينيا: سأستمر في برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم البرازيلي رافينيا، مصيره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الموسم الجديد، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

رافينيا يؤكد استمراره

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن رئيس برشلونة، خوان لابورتا يرغب في رحيل النجم البرازيلي لإنعاش خزينة النادي، كما تلقى أكثر من عرض، أبرزهم من نيوكاسل الذي يسعى لتدعيم صفوفه لمشاركته في دوري أبطال أوروبا.

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وتحدث رافينيا، عن مستقله، في مقابلة مع “del Deportista” ، قائلًا: “سأستمر في برشلونة بالموسم المقبل، والذي يليه وما بعده”.

رافينيا
النجم البرازيلي – المصدر @fcbarcelona_ara

وتابع النجم البرازيلي: “لدي سنوات عديدة في عقدي، وآمل أن أكمل تلك السنوات وغيرها الكثير.. برشلونة مدينة أحبها، والبرازيليون سعداء هنا جدًا”.

وأضاف رافينيا: “الأشهر الـ6 الأولى كانت صعبة. حيث سجلت وصنعت أهدافًا قليلة ولم يكن لدي دور مباشر في الفريق. لكن بعد ذلك بدأت في التأقلم بشكل أفضل، وزملائي ساعدوني كثيرًا”.

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “دوري أبطال أوروبا هو الهدف في الموسم المقبل، لدينا مدرب يعرف تمامًا كيف يلعب برشلونة، شخص يعرف النادي جيدًا، ويعلم ما يمكنه فعله مع هذه المجموعة”.

رافينيا ضد Manchester united
النجم البرازيلي – المصدر @fcbarcelona_ara

التألق مع برشلونة

وانضم رافينيا إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، وشارك في 50 مباراة بجميع البطولات، وأحرز 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويجه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

رافينيا
النجم البرازيلي

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