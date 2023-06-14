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بعد رحيله عن سان جيرمان

راموس يُفضل عرض الأهلي على إنتر ميامي

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
راموس يُفضل عرض الأهلي على إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قد حسم وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

راموس يقترب من الأهلي

وأكد موقع todofichajes الإسباني، اليوم الأربعاء، أن راموس وافق على العرض المقدم من النادي الأهلي، حيث سيوقع لمدة موسمين، وسيحصل على 20 مليون يورو في العام الواحد.

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وأشار إلى أن راموس تلقى عرضًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي الانضمام إليه، إلا أنه فضل الانتقال إلى دوري روشن السعودي، الذي يضم أصدقاءه كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر besoccer

وشدد الموقع الإسباني، على أن المفاوضات بين الأهلي والمدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا، وصلت إلى مراحل متقدمة، ويمكن أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي قبل نهاية هذا الأسبوع، خاصة أن العرض المقدم إليه لا يُمكن رفضه.

وكان راموس قد أثار حالة من الجدل مؤخرًا بشأن انتقاله إلى صفوف الأهلي بصحبة نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، بعدما وضع إعجابًا على صورة لهما تُشير إلى قُرب توقيعهما للراقي، وتمنت الجماهير أن يتم حسم الصفقة.

راموس ومودريتش
سيرجيو ومودريتش

عامين مع باريس

وانضم المدافع الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر larazon

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