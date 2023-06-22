رجل يتسلل لمستشفى بلندن ويطعن شخصين

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تمكنت أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على رجل بعد طعنه شخصين في أحد مستشفيات العاصمة لندن.
وأفادت شرطة مدينة لندن في بيان: تعمل الشرطة على التحقق من الملابسات.. في الوقت الحالي، لا يجري التعامل في بريطانيا مع الحادث على أنه حادث إرهابي.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة البريطانية، شخصًا يبلغ 31 عامًا، إثر العثور على 3 قتلى في مدينة نوتنغهام، إلى جانب 3 مصابين آخرين، فيما تتواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ما وقع في نوتنغهام وُصف بـ الحادث الكبير الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.
وذكر المصدر أن الشرطة في بريطانيا تلقت اتصالًا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط المدينة، حيث عثرت على جثتي قتيلين.