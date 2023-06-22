Icon

رجل يتسلل لمستشفى بلندن ويطعن شخصين Icon نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد Icon سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد Icon أصوات فرقعة كل 30 دقيقة بمنطقة البحث عن الغواصة المفقودة Icon احترافية وجاهزية تامة في استعراض قوات أمن الحج أمام وزير الداخلية Icon كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي Icon البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة Icon مستشار موارد بشرية: نفسية الموظف فوق كل اعتبار Icon 6 دقائق لنقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى Icon أمل جديد في العثور على الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا يجري التعامل مع الحادث على أنه إرهابي

رجل يتسلل لمستشفى بلندن ويطعن شخصين

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
رجل يتسلل لمستشفى بلندن ويطعن شخصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت أعلنت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على رجل بعد طعنه شخصين في أحد مستشفيات العاصمة لندن.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن خالد: خدمة الحجاج شرف تاريخي أصيل خصه الله بالسعودية

فيصل بن خالد: خدمة الحجاج شرف تاريخي أصيل خصه الله بالسعودية

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط

عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط

الحوادث في بريطانيا

وأفادت شرطة مدينة لندن في بيان: تعمل الشرطة على التحقق من الملابسات.. في الوقت الحالي، لا يجري التعامل في بريطانيا مع الحادث على أنه حادث إرهابي.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة البريطانية، شخصًا يبلغ 31 عامًا، إثر العثور على 3 قتلى في مدينة نوتنغهام، إلى جانب 3 مصابين آخرين، فيما تتواصل التحريات من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث.

الحادث الكبير

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ما وقع في نوتنغهام وُصف بـ الحادث الكبير الذي اضطر إلى إغلاق المدينة.

وذكر المصدر أن الشرطة في بريطانيا تلقت اتصالًا على الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء، من أجل الذهاب إلى منطقة في وسط المدينة، حيث عثرت على جثتي قتيلين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم