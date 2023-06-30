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بعد أيام من انفجار داخلي أودى بخمسة أشخاص

رحلات جديدة لقاع المحيطات رغم تحطم الغواصة تيتان

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
رحلات جديدة لقاع المحيطات رغم تحطم الغواصة تيتان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية عن مفاجأة تخص الشركة التي تدير الغواصة تيتان التي تحطمت نتيجة انفجار داخلي، أدى لمقتل طاقمها الـ 5 خلال رحلتهم لاستكشاف حطام السفينة تايتانيك.

طاقم الغواصة تيتان

الغواصة تيتان

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة أوشين جيت، المشغلة للغواصة تيتان لا تزال تعلن عن رحلات إلى قاع المحيط الأطلنطي لمشاهدة حطام تايتانيك، وأكدت الصحيفة أن هذه الرحلات موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

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غواصة تايتان
غواصة تايتان

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الشركة أغلقت أبوابها إلى أجل غير مسمى بعدما لقي رئيسها التنفيذي “ستوكن راش” حتفه في الرحلة مع كل من الملياردير البريطاني “هاميش هاردنج” وخبير الغطس الفرنسي “بول هنرى نارجيلو” والملياردير الباكستاني “شاهزادة داود” ونجله “سليمان”، إلا أن موقع الشركة أعلن عن مواعيد لرحلتين منفصلتين العام المقبل.

الغواصة المفقودة

وأعلن خفر السواحل الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، أنه تم اكتشاف “بقايا بشرية” بالقرب من حطام الغواصة، وأشار إلى أنه جرى انتشال حطام الغواصة تيتان بنجاح من قاع البحر، ووصلت إلى ميناء سانت جون في كندا بعد انفجارها الأسبوع الماضي على بعد 1600 قدم من تيتانيك.

الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك
الغواصة المفقودة في موقع حطام تايتنك

وستتم إعادة الرفات إلى الولايات المتحدة وتحليلها كجزء من تحقيق دولي أوسع نطاقًا حول الخطأ الذي حدث خلال الرحلة الكارثية إلى حطام سفينة تيتانيك في وقت سابق من هذا الشهر.

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