رحلات جديدة لقاع المحيطات رغم تحطم الغواصة تيتان

كشفت صحيفة إندبندنت البريطانية عن مفاجأة تخص الشركة التي تدير الغواصة تيتان التي تحطمت نتيجة انفجار داخلي، أدى لمقتل طاقمها الـ 5 خلال رحلتهم لاستكشاف حطام السفينة تايتانيك.

الغواصة تيتان

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة أوشين جيت، المشغلة للغواصة تيتان لا تزال تعلن عن رحلات إلى قاع المحيط الأطلنطي لمشاهدة حطام تايتانيك، وأكدت الصحيفة أن هذه الرحلات موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الشركة أغلقت أبوابها إلى أجل غير مسمى بعدما لقي رئيسها التنفيذي “ستوكن راش” حتفه في الرحلة مع كل من الملياردير البريطاني “هاميش هاردنج” وخبير الغطس الفرنسي “بول هنرى نارجيلو” والملياردير الباكستاني “شاهزادة داود” ونجله “سليمان”، إلا أن موقع الشركة أعلن عن مواعيد لرحلتين منفصلتين العام المقبل.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، أنه تم اكتشاف “بقايا بشرية” بالقرب من حطام الغواصة، وأشار إلى أنه جرى انتشال حطام الغواصة تيتان بنجاح من قاع البحر، ووصلت إلى ميناء سانت جون في كندا بعد انفجارها الأسبوع الماضي على بعد 1600 قدم من تيتانيك.

وستتم إعادة الرفات إلى الولايات المتحدة وتحليلها كجزء من تحقيق دولي أوسع نطاقًا حول الخطأ الذي حدث خلال الرحلة الكارثية إلى حطام سفينة تيتانيك في وقت سابق من هذا الشهر.