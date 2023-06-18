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خلال مباراة البوسنة والهرسك

رد فعل كريستيانو رونالدو بعد حمل مشجع برتغالي له

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
رد فعل كريستيانو رونالدو بعد حمل مشجع برتغالي له
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع برتغالي حمل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال خلال مباراة البوسنة والهرسك أمس السبت في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

رد فعل كريستيانو رونالدو

وظهر المشجع وهو يحتضن رونالدو ويوجه له التحية، ثم قام بعد ذلك بتقليد احتفالية رونالدو وحمله وهو مشهد أثار إعجاب نجم نادي النصر.

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وبعد ذلك جاء رجال الأمن لإخراج المشجع من أرضية الملعب.

مشجع برتغالي يحمل كريستيانو رونالدو

وكان رونالدو احتفل بالمشاركة رقم 199 دوليًّا مع منتخب البرتغال كأكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية.

يذكر أن منتخب البرتغال كان هزم منتخب البوسنة والهرسك بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

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