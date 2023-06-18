علي القرني وريانة برناوي يحسمان الجدل: الأرض كروية الهلال يبحث ضم نجم آخر من باريس سان جيرمان بعد نيمار صحفي يكشف مفاجأة صادمة بشأن انتقال لوكاكو إلى الهلال زلزال بقوة 6.4 يضرب خليج كاليفورنيا مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في إعصار البرازيل مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج تركيا بسهولة ويسر اقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع في مالي أجواء روحانية لضيوف الرحمن في أولى ليالي ذي الحجة رد فعل كريستيانو رونالدو بعد حمل مشجع برتغالي له ميجان ماركل ستصبح صانعة المحتوى الأعلى أجرًا بالعالم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع برتغالي حمل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال خلال مباراة البوسنة والهرسك أمس السبت في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وظهر المشجع وهو يحتضن رونالدو ويوجه له التحية، ثم قام بعد ذلك بتقليد احتفالية رونالدو وحمله وهو مشهد أثار إعجاب نجم نادي النصر.
وبعد ذلك جاء رجال الأمن لإخراج المشجع من أرضية الملعب.
وكان رونالدو احتفل بالمشاركة رقم 199 دوليًّا مع منتخب البرتغال كأكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية.
يذكر أن منتخب البرتغال كان هزم منتخب البوسنة والهرسك بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2024.