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أمن الدولة متواجدة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

رسالة من أمن الدولة لمن يحاول تسييس أو يخل بأمن الحج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
رسالة من أمن الدولة لمن يحاول تسييس أو يخل بأمن الحج
المواطن - فريق التحرير

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أجاب قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري على سؤال حول ماذا لو حصل تسييس أثناء مهمة الحج؟

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تسييس أمن الحج

وقال العمري: أولًا نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد ونشيلهم على كفوف الراحة ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عن من يريد الإخلال بالحج ثق تمامًا أن رئاسة أمن الدولة له بالمرصاد.

وأردف اللواء ركن محمد العمري مؤكدًا أن: أمن الحج خط أحمر ولن نرضى الوصول إليه بل قبل الوصول إليه.

تشديد من أمن الدولة

وشدد العمري على ضرورة تعاون الحجاج وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن قوات أمن الدولة متواجدة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة الى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة للمحافظة على الأمن العام.

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