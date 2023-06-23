رسالة من أمن الدولة لمن يحاول تسييس أو يخل بأمن الحج

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أجاب قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد العمري على سؤال حول ماذا لو حصل تسييس أثناء مهمة الحج؟
وقال العمري: أولًا نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد ونشيلهم على كفوف الراحة ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عن من يريد الإخلال بالحج ثق تمامًا أن رئاسة أمن الدولة له بالمرصاد.
وأردف اللواء ركن محمد العمري مؤكدًا أن: أمن الحج خط أحمر ولن نرضى الوصول إليه بل قبل الوصول إليه.
وشدد العمري على ضرورة تعاون الحجاج وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن قوات أمن الدولة متواجدة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة الى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة للمحافظة على الأمن العام.
فيديو | رسالة أمن الدولة لكل من يسيس أو يخل بالحج:
أمن الحج خط أحمر..
لن نرضى بالوصول إليه, بل قبل الوصول إليه #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/eT94IImhpo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023